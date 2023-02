Dois às 10 - Bárbara Parada revela intervenção que fez à cara

25 jan, 10:10

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com uma receita de Vera Ferraz e uma conversa com Bárbara Parada, ex-concorrente do «Big Brother». Na segunda parte, ouvimos a história de Amélia Ferreira e do filho, Daniel Tato, que se viram forçados a viver na praia, após serem despejados da casa onde viviam. Conhecemos também Sandra Muge que recebe ajuda de João Espírito Santo. Na terceira parte, os comentadores comentam os mais recentes casos da atualidade.