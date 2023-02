Dois às 10 - Bárbara Parada revela motivos do fim da relação com Miguel Vicente

Hoje às 10:10

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos o programa a conhecer os «Matrafões», biscoitos tradicionais de Celorico da Beira, e como animação do novo tema musical de Beatriz Villar. Na segunda parte, recebemos Bárbara Parada que nos revela a razões do final da relação com Miguel Vicente. Conhecemos também, Cristina Sousa que recupera de uma luta contra a Leucemia a viver numa casa sem condições. Na terceira parte os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes, com atenção especial para um homicídio.