Dois às 10 - Bárbara Silva foi a primeira concorrente a abandonar «O Triângulo»

Hoje às 10:07

Recebemos Bárbara Silva, a primeira concorrente a ser expulsa do «O Triângulo», que faz um balanço da sua curta passagem pelo reality show. A nossa convidada explica o porquê de ter saído sem se despedir dos colegas e comenta a participação de alguns dos mesmos. Vemos imagens do evento de lançamento da novela «Queridos Papás», e entrevistámos a atriz Diana Nicolau, que integra o elenco da nova aposta da ficção da TVI. Ouvimos o testemunho de Marina e Patrícia, sobre o acidente de viação que vitimou fatalmente o seu irmão João. No segmento da cozinha, Manuela, que dá aulas na Universidade Sénior de Gavião, prepara um prato de açorda para o almoço.