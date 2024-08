Dois às 10 - Beatriz Prates revela motivo da sua desistência do «Dilema»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Beatriz Prates, a concorrente do «Dilema» desistiu e hoje explica o motivo que a levou a abandonar o programa. a ex-concorrente faz um balanço da sua participação e revela o que a afetou na polémica em que se viu envolvida com o concorrente David Diamond. Conhecemos a história de Alice Almeida que vive há dois anos à procura de resposta sobre o que causou a morte do marido. Estava a viver uma viagem de sonho com João que terminou em tragédia quando Alice viu o marido a morrer esmagado. João Pinheiro e Alice Almeida estavam a viver uma viagem de sonho. Queriam muito conhecer Cabo Verde. Mas um passeio transformou-se num verdadeiro pesadelo. João caiu de um carrinha pick-up e morreu esmagado entre a viatura e um muro. Alice só quer que sejam apuradas responsabilidades. Recebemos Iúri Leitão tem apenas, 26 anos, e conquistou duas medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. Iúri fala sobre a experiência de participar pela primeira vez nos Jogos Olímpicos e de ser campeão olímpico ao lado de um colega e amigo de infância. damos início à «Atualidade» com o caso de uma tentativa de rapto. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso. O repórter Pedro Ramos Bichardo revela pormenores do caso de um homem que espancou a mulher, a filha bebé, a cunhada e a sogra. Os nossos comentadores analisam caso de um homem que assassinou a companheira depois desta pedir o divórcio. Ao telefone, em direto, o repórter Pedro Ramos Bichardo informa que o homem foi encontrado morto.