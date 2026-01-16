Dois às 10 - Beatriz sobreviveu por milagre a um acidente de viaçao

Hoje às 09:50

No «Dois às 10» desta manhã, o programa arrancou com uma rábula bem-humorada de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Houve música em destaque, com Safira a animar o estúdio ao som do novo tema e Elena Correia a apresentar a sua mais recente canção. A chef Graciela partilhou os segredos de uma receita de bacalhau com cebolada. Falou-se também de tendências em cirurgias plásticas para 2026 e de uma enfermeira que está a conquistar as redes sociais. O programa deu ainda destaque a histórias de superação, como a de Octávio, que perdeu o trabalho num incêndio. E terminou com o testemunho emocionante de Beatriz, que teve uma recuperação considerada milagrosa após um grave acidente de carro.