Dois às 10 - Beatriz viu os seus sonhos serem destruídos pelas doenças com a qual nasceu

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos, começamos a manhã com várias receitas de verão, fáceis e rápidas de cozinha em 5 minutos. Falamos também das férias do famosos. Na segunda parte, conhecemos os pais de Benedita, que nasceu com 6 meses de gestação e pouco mais de 700 gramas de peso. Recebemos também Beatriz Teixeira, que viu a sua vida arruinada pela escoliose e epilepsia que sofre desde pequena. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» comentam os mais recentes crimes.