Dois às 10 - Bernardina Brito comenta as maiores polémicas com David Diamond

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Bernardina Brito, a segunda classificada do «Dilema», a ex-concorrente faz um balanço da sua participação no reality show. Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam gala final de «Dilema». Conhecemos a história de Carla Oliveira, uma mãe, trabalhadora, atleta de alto rendimento. E com uma doença rara que não lhe permite andar, vestir-se ou comer sozinha. Pode parecer impossível, mas referimo-nos à mesma pessoa: Carla Oliveira, atual campeã europeia de boccia, que representou, a semana passada, Portugal pela terceira vez nos Jogos Paralímpicos. Partilhamos pormenores do caso de cinco reclusos que fugiram do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, informa a Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). São são dois portugueses e três estrangeiros e dois deles cumpriam pena máxima. A polícia apela à população que se avistarem os suspeitos contactem as autoridades e não tentem confrontá-los.