Dois às 10 - Bernardina Brito e Badoxa esclarecem relação

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, o lema foi claro: sem dieta, com espaço para todos os sabores. A Tia Ana ensinou a preparar a tradicional sopa da pedra. O programa destacou negócios de família ligados à doçaria e salgados. Conhecemos Alexandre, que criou um negócio original dedicado ao salame. Houve ainda espaço para a arte, com uma história de mãe e filha unidas pela criatividade. E recebemos José Luís Carneiro, além de Bernardina e Badoxa, que esclareceram rumores sobre a relação.