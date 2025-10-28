Dois às 10 - Bernardina Brito tem novo protejo

Hoje às 09:50

O “Dois às 10” desta segunda-feira foi marcado por histórias de superação, talento e inspiração. Bernardina Brito regressou à televisão com um novo visual e apresentou o seu projeto de moda inspirado nas frases que a tornaram famosa. Telma Monteiro, ícone do judo português, celebrou no programa o Dia Mundial do Judo, recordando as conquistas e desafios de uma carreira exemplar. A jovem cantora Beatriz Teixeira, que o público conheceu em “Pequenos Gigantes”, emocionou com o tema “Miragem”, da nova novela da TVI, “Terra Forte”. O programa deu ainda palco à pequena Eva, de 9 anos, exemplo de coragem e evolução, e à jovem Eva Esteves, que aos 18 anos partilhou, com força e serenidade, o testemunho de quem sobreviveu à violência no namoro. Uma manhã de emoções, exemplos de resiliência e celebração da vida.