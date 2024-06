Dois às 10 - Bernardina surpreende todos com mudança de visual

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Bernardina Brito revela como é que conseguiu passar dos 117kg para os 62kg com a ajuda da Dr.ª Rita Fontes Oliveira, Diretora Clínica que explica todos os pormenores do processo de emagrecimento. Em «Conversas de Café», reunimos Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz para comentarem as notícias da atualidade. Já é oficial o namoro entre Francisco Monteiro e Bárbara Parada, revelamos fotos do pedido original e comentamos o pedido. Cláudio Ramos enerva-se com comentários negativos nas redes sociais. Cláudio Ramos comenta fim de relação do ex-concorrente do «Big Brother» Panelo com namorada que tinha antes de entrar na casa. Comentamos a tão esperada primeira aparição pública do ano após se retirar dos holofotes para um tratamento de saúde. Kate Middleton participou do tradicional desfile anual Trooping the Color, uma cerimônia militar que também marca o aniversário do soberano britânico.

Na «Atualidade», recordamos o caso de Claudisabel, a cantora morreu a 19 de Dezembro de 2022, na sequência de um acidente de viação. O condutor do outro automóvel envolvido está acusado de homicídio por negligência e condução sob o efeito de álcool. A advogada Sofia Matos comenta o caso, o advogado da família de Claudisabel José Paulo Pinho comenta polémica em torno da morte da cantora. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de Laura Silva. O cadáver da idosa, de 80 anos, foi exumado para autópsia que confirmou morte por lesões violentas. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um bebé, de 15 meses, maltratado por ama, a mulher foi detida, cuidava de crianças entre os 3 meses e 6 anos. Os nossos da «Atualidade» comentadores analisam os casos.