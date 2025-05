Dois às 10 - Bernardo perdeu a visão de um olho após festejos do Sporting

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Jéssica Vieira para um pequeno-almoço especial, onde esta quebra o silêncio sobre o fim inesperado da relação com Afonso Leitão, terminada por telefone. A ex-concorrente do Secret Story assume estar desiludida com o amor, focada em si mesma e no seu bem-estar, desmentindo rumores de gravidez. Aborda também as amizades fora do programa, nomeadamente com Márcia Soares, e comenta outras relações da casa.

O programa inclui ainda temas de saúde, como infeções urinárias, colesterol alto e inchaço nas pernas, com explicações e conselhos do médico Ricardo Guilherme. A naturopata Joana Kouprianoff apresenta os sete pilares da saúde para equilibrar o cortisol e recuperar a vitalidade.

Francisco Macau fala sobre o luto pela perda do pai, vítima de esclerose lateral amiotrófica, destacando a força da família durante os seis anos de doença. Partilha também a emoção de estar prestes a ser pai novamente e a transformação física de Patrícia Araújo com a sua equipa.

Carina Campos relata a experiência de enfrentar um cancro da mama triplo negativo, diagnosticado em abril de 2024. Explica como geriu o impacto emocional, os tratamentos e a importância do apoio familiar e das amigas, mantendo uma atitude positiva.

Bernardo, adepto do Sporting, dá a sua primeira entrevista após perder a visão de um olho, atingido por uma bala de borracha nos festejos do título. Descreve o momento do incidente, as consequências na vida profissional e pessoal, e reforça o desejo de justiça, sem perder o amor pelo clube e pela profissão.

Suzana Garcia, Vera de Melo e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade desta terça-feira, 27 de maio.