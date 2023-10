Dois às 10 - «Big Brother»: Catarina Esparteiro foi expulsa na gala de domingo!

Ontem às 10:05

Recebemos Catarina Esparteiro, a última concorrente expulsa da casa do «Big Brother». A nossa convidada faz um balaço da sua participação, esclarece polémicas e conflitos que protagonizou com Francisco Monteiro e assiste a críticas feitas a si pelos comentadores. O casal Bruna Gomes e Bernardo Sousa fazem-nos companhia para o pequeno-almoço e falam da sua vida em conjunto: a casa nova, a cadela que adotaram e os desafios de ambos nas suas respetivas áreas profissionais. Celebramos o aniversário do cantor António Calvário, que completou 85 primaveras. Ouvimos o testemunho da mãe Ana, sobre o seu filho Santiago, que assim que nasceu esteve às portas da morte.