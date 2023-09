Dois às 10 - «Big Brother»: recebemos as apresentadoras dos «Última Hora», «TVI Extra» e «Diário»

Hoje às 10:05

Alice Alves, Mafalda Castro e Marta Cardoso recordam a primeira vez que apresentaram o «Big Brother» e preparam-se agora para mais uma edição. Recebemos Edgar e Célio, dois jovens com sonhos distintos, um é pastor e outro tornou-se treinador de futebol. Ouvimos o testemunho de Cátia e Rebeca, que foram mães na adolescência. No final da penúltima parte do programa, ouvimos os pais do jovem assassinado há dois anos à porta de uma discoteca. Os nossos convidados mostram-se revoltados pela condenação dada aos agressores.