Dois às 10 - Big Brother surpreende fã de 84 anos em direto!

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Maria Bernadete, fã do Big Brother há 25 anos, foi surpreendida com uma mensagem especial do «Big». A emoção tomou conta do estúdio enquanto ouvia a mensagem dedicada a ela, à sua família e ao seu cão, também chamado «Big». Maria Bernadete não conteve as lágrimas e expressou a sua felicidade por este momento único.

Miguel Azevedo falou sobre a nova fase da sua vida e a importância de um «abanão» para perceber o que se quer. A conversa começou com a «estreia da nova canção» e rapidamente chegou ao tema do casamento. O cantor confirmou o pedido de casamento, revelando que se ajoelhou. «Pedi mesmo em casamento, joelho no chão, até pedi duas vezes», confessou. A participação no programa da TVI foi crucial para dar visibilidade ao seu lado pessoal, algo que antes era difícil de mostrar. Miguel Azevedo expressou a sua gratidão à TVI pelo convite, afirmando que «foi a chave no sítio certo». A proximidade dos 40 anos também foi um tema abordado, com o cantor a referir que é uma idade interessante.

Sara Sousa Pinto partilhou a alegria de estar grávida do primeiro filho, fruto de um relacionamento de 14 anos. A jornalista revelou que, apesar de não ser do «meio», o companheiro sempre a apoiou, mesmo com a exposição mediática. «Ele não é do meio e não gosta muito dessa exposição», confidenciou Sara, sublinhando a importância de manter a vida pessoal resguardada. A gravidez, segundo Sara, aconteceu num momento inesperado, contrariando os planos iniciais. «Aconteceu exatamente no mês em que eu disse, este mês não me dava muito jeito», brincou. A apresentadora revelou ainda que sempre sonhou em ser mãe: «Sempre quis ser mãe, já tinha nomes escolhidos e tudo desde pequenina». Para anunciar a novidade à família, Sara usou raspadinhas personalizadas no Dia do Pai, tornando o momento ainda mais especial.

Joana partilhou a sua experiência com o cancro da mama, abordando o tratamento e o impacto emocional. Joana mencionou o apoio de amigos como Rubinho e Raquel Tavares durante este período desafiador. A experiência de Joana com o cancro levou-a a escrever um livro sobre o tema, onde descreve o cancro como algo que «não lhe trouxe nada de bom». Joana contrastou a sua visão sobre o cancro com a de Joana Cruz, destacando como a doença impactou a sua vida, «tirando-lhe um ano de felicidade». O apoio do seu namorado, Luís, foi fundamental durante o tratamento, e Joana decidiu partilhar a sua experiência publicamente. Joana descreve o apoio que recebeu de outras mulheres que estavam a passar pelo mesmo, e o apoio contínuo do seu namorado, Luís. Joana refletiu sobre a sua relação com o namorado durante a quimioterapia, descrevendo-a como segura e forte.