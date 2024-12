Dois às 10 - Bombeiro desafiou medicina e viveu milagre

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudio Ramos conhece uma história impressionante. Gonçalo conseguiu concretizar o sonho de menino, ser bombeiro profissional. E, depois de ter colocado a vida em risco, por diversas vezes, quis o destino que, um acidente no dia de folga o deixasse à beira da morte. Gonçalo diz que é um milagre estar vivo e Rita conta que temeu pela vida dele. O casal explica o acidente, que foi um atropelamento, deixando Gonçalo à beira da morte, a ponto dos profissionais de saúde pedirem à família para se despedir dele. Falam do acordar do coma, de os médicos terem dito a Gonçalo que jamais iria recuperar o andar, mas este conseguiu.

Cláudio Ramos conversa ainda com Sofia que viu a sua vida mudar este ano, depois de quatro anos de luta. Sofia conta que passou por vários abortos, um dos quais a deixou num estado depressivo. Ainda assim, diz que engravidava as vezes que fossem precisas para conseguir realizar o sonho de ser mãe.

O apresentador fala com o ator Vitor Hugo que atualmente, faz parte do elenco da nova novela da TVI «Fazenda».

A advogada Suzana Garcia, a psicóloga Vera de Melo e o inspetor Paulo Santos comentam os casos da atualidade que marcam esta sexta-feira, 20 de dezembro.