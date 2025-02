Dois às 10 - Brincadeira ou gravidez? Afonso Leitão desvenda o mistério

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recordamos o momento da Gala em que Cláudio Ramos preparou uma surpresa emocionante para Afonso, ex-concorrente do "Secret Story". Jessica, namorada de Afonso, entrou no palco para lhe dar a notícia de que ele vai ser pai. A surpresa deixou Afonso sem palavras. Partilhamos imagens de Joana Diniz no Confessionário da última Gala do «Desafio Final». Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz apontam o momento como o mais engraçado da Gala, Cláudio Ramos afirma: «Ela é muito engraçada!». Atitude de Miguel Vicente durante a última Gala do «Desafio Final» gera debate no estúdio. Cinha Jardim defende o concorrente com unhas e dentes, já Luísa Castel-Branco não é da mesma opinião.

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, agora comentadora de realitys surpreendeu todos ao surgir num vestido semi-transparente. Partilhamos imagens dos vestidos de Cristina Ferreira na Gala de aniversário da TVI. Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz opinam sobre as escolhas da apresentadora.

Existe uma apresentadora da TVI que arrancou os elogios, unanimidade na Passadeira Vermelha. Descubra quem é!

As fotos da passadeira vermelha que não pode perder!