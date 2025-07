Dois às 10 - Bruna Gomes e Bernardo Sousa vão ser pais em breve?

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Bruna Gomes revela que já tem muitas coisas de bebé e avança com os nomes escolhidos pelo casal. Bruna Gomes fala do momento mais difícil da sua vida em que lutou contra uma depressão e deixa mensagem de esperança.

É conhecido por todos como o político da obra feita. Anda nisto há muitos anos e muitas são as histórias boas e más que pontuam o percurso deste homem. Falamos de Isaltino Morais, o atual presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Se por muitos é conhecido como “bandido” para outros é um homem justo e preocupado com a população! Acima de tudo está com a gente de Oeiras e agora também nas redes onde é uma ESTRELA. Há menos de uma semana alcançou os 70 mil seguidores e assinalou o marco com um vídeo divertido, como de resto são todos os seus vídeos… Será que para além de político estamos também diante de um futuro influencer?

Cristina Ferreira coloca em cima da mesa a hipótese de Bruno de Carvalho se estar a apaixonar por Ana Duarte e a filha do concorrente Catarina de Carvalho responde de forma leve e divertida.