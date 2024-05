Dois às 10 - Bruna Gomes revela todos os pormenores do casamento com Bernardo Sousa

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Bruna Gomes revela como foi a escolha do vestido, quantos convidados teve e mais alguns pormenores. Recebemos Marta Temido, nasceu no ano da revolução, numa época em que a liberdade tinha outro sabor. Viveu a infância entre Coimbra e o Interior do país, numa altura em que as crianças desfrutavam da ruralidade de outra forma. As férias eram em família, na praia da Figueira da Foz, onde o mar enchia-lhe o coração. Surpreendeu tudo e todos quando combateu duramente a Covid ao lado de António Costa! Falamos da ex-ministra da saúde Marta Temido, uma mulher que sonhou ser jornalista, mas que encontrou na política a melhor forma de intervir para uma sociedade mais justa, deixando para trás o direito e a administração hospitalar. Dos pais recebeu valores de esquerda. A mãe era professora e o pai magistrado do Ministério Público. Deles ainda herdou o perfeccionismo, a exigência consigo própria e o amor pela cultura. Apesar de tímida, em jovem fez ecoar a sua voz contra as propinas e a prova geral de acesso ao ensino superior. Hoje quer fazer-se ouvir no Parlamento Europeu. Marta Temido é a cabeça de lista do Partido Socialista. Quem a conhece faz-lhe rasgados elogios à capacidade de trabalho, resiliência e ao bom sentido de humor. Casada há 14 anos, tem dois enteados e quatro netos. Recebemos Carlos Sales, vítima de atropelamento pelo cantor Ruben Aguiar. Carlos diz que a vida antes do acidente era boa, não tinha problemas e agora só se vê com problemas. No dia 18 de abril de 2023 Carlos conta que estava numa bomba de gasolina onde tinha ido beber café e quando estava a atravessar a estrada deparou-se com um carro em contramão. Depois de avisar o condutor e de discutirem Carlos foi atropelado por Ruben Aguiar. Carlos diz que teve 29 dias no hospital, mais de metade deles nos cuidados intensivos. Fez três operações e agora está cheio de dores. Na primeira operação, a mais grave, às costelas os médicos tinham receio que as costelas perfurassem o pulmão. Fez depois também outra operação ao maxilar e à perna direita. «Não ando como deve ser, não durmo como deve ser, sinto tonturas, coisa que nunca me aconteceu.» Diz que o que lhe custa mais são as dores que tem e a incapacidade que vai ficar para o resto da vida. Carlos ficou sem dentes no maxilar superior. Acrescenta que só queria que o senhor Ruben tivesse a hombridade de dizer que errou. Agora tem de se seguir para a condenação e para a alguma indemnização que venha.

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de uma mulher que foi espancada pelo marido com martelo e atirada da janela, por ciúmes. Partilhamos o testemunho da vítima. A repórter Carolina Resende de Matos faz o enquadramento do caso de uma tentativa de rapto de uma menina de dois anos. Cláudio Ramos conta que andam a pedir dinheiro e a marcar encontros em seu nome, nas redes sociais. Cláudio Ramos deixa alerta que não marca encontros com ninguém pelo Instagram e muito menos pede dinheiro.