Hoje às 09:55

No Dois às 10, Flávia Monteiro, mais conhecida por Nufla, conversa com Cristina Ferreira sobre o beijo que despertou tantas atenções na grande final do Secret Story - Desafio Final e o suposto namorado. De seguida, Cristina Ferreira recebe Bruno de Carvalho que comenta a sua prestação no Secret Story - Desafio Final e revela porque considera que nunca conseguiria ganhar o prémio final.