Dois às 10 - Bruno de Carvalho defende-se após expulsão do «Big Brother Verão»

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Bruno de Carvalho após ser expulso do «Big Brother Verão» por mau comportamento.

O programa deu também a conhecer a história de Carolina, jovem de 22 anos apaixonada pelo mar que perdeu a vida num mergulho no Tejo, com a mãe a recordar emocionada os últimos momentos juntas.

Outro momento foi dedicado a Solange Tavares e Nelson Fernandes, ex-concorrentes de reality shows, que partilharam como se conheceram fora das câmaras e iniciaram uma relação inesperada.