Dois às 10 - Bruno Savate expõe mensagem enviada por Cinha Jardim durante confronto em direto

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e João Ricardo para analisar os últimos acontecimentos no «Big Brother». O painel de comentadores debate as estratégias dos concorrentes, com destaque para a distribuição de votos de Diogo e a categorização feita por Solange entre «Heróis», «Vilões» e «Marionetas».João Ricardo critica a relação entre Carolina e Diogo, enquanto Quinaz defende Nuno e analisa o impacto emocional do jogo nos concorrentes. Lisa é outro foco de discussão, com os comentadores a avaliar a sua postura e personalidade. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos também partilham as suas opiniões, com Cristina a mostrar-se incomodada com a falta de críticas a um determinado comportamento na casa.

Após a saída do reality show, Bruno Savate comenta a sua experiência como capitão, critica a postura de Diogo e Carolina, e revela episódios nos bastidores, incluindo uma interação entre Renata e Igor após a gala. Um confronto direto entre Savate e Cinha Jardim aquece o estúdio, especialmente após a revelação de uma mensagem enviada pela comentadora.

Igor Rodriguez, 13.º expulso da casa, revisita a sua jornada no jogo, desde os momentos mais polémicos até à desilusão com Nuno e à ligação afetiva com Renata. Em estúdio, reflete sobre os altos e baixos da sua participação, enquanto Cristina recorda as palavras marcantes da mãe do concorrente.

Sofia Matos, Vera de Melo e Vítor Marques que analisam os temas que marcam a atualidade desta segunda-feira, 26 de maio.