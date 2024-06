Dois às 10 - Bruno Savate revela detalhes da sua nova vida

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Bruno Savate, tem 39 anos e mora em Gondomar. É conhecido por Savate, por praticar essa arte marcial. Entrou pela primeira vez num Reality Show em 2014 «Casa dos Segredos 5». Desde então, já participou em vários e venceu dois deles. Frontal, divertido e ambicioso trocou a restauração por uma empresa de transportes particulares, a Savate Driver. É pai de uma menina e vive com a namorada com quem namora há quase 2 anos. Conhecemos a história de Ariana Rosa. O que era para ser um momento feliz, rapidamente se tornou no pior pesadelo de Ariana. Após uma gravidez desejada e saudável, às 41 semanas Ariana deu à luz uma bebé sem vida. Quatro anos depois e sem respostas da queixa que apresentou contra o Hospital, Ariana recorda o que aconteceu e confessa que precisa de justiça para poder fazer o luto. Sandra Loureiro, com 85 kg, iniciou a sua transformação de visual após anos de lutas com o peso. O seu peso máximo chegou a 97 kg. Tentou várias dietas, mas nunca conseguiu atingir os seus objetivos, acabando sempre por voltar a engordar. Sandra admite que se vingava na comida tanto nos momentos de tristeza como de alegria. A Dra. Carolina foi crucial neste processo, afirmando que "sem apoio, nunca iria conseguir". Sandra tinha como objetivo perder 25 kg em menos de seis meses e, com grande determinação, conseguiu baixar para os 65 kg. Esta conquista permitiu finalmente avançar para os procedimentos estéticos necessários. O excesso de pele era visível e a única solução era a cirurgia. Este foi um verdadeiro trabalho de equipa. A transformação começou com o apoio da endocrinologia para a perda de peso. Numa segunda fase, a Dra. Mariana realizou a mamoplastia de redução, a lipoaspiração e a abdominoplastia. Finalmente, Anabela Pereira conduziu os tratamentos estéticos e capilares. Recebemos a Chef Cátia Goarmon com uma receita ideal para celebrar o São João, Ovos recheados com sardinhas e pimentos. Recebemos Jorge Andrade e a mulher Ágata, o casal revela que se conheceu num voo da Seleção.

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de uma aluna espancada por colega. Empurrou, esmurrou e puxou os cabelos de uma colega de 14 anos, na escola. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso. A repórter Ticiana Xavier revela pormenores do caso de um homem que tentou matar à facada o atual companheiro da ex-namorada. Recentemente, foram conhecidos os resultados dos exames de ADN feitos pela Polícia Judiciária. Segundo o que a TVI avançou, os resultados já foram, entretanto, anexados no processo de Mónica Silva e vão ser investigados pelo Ministério Público. Os nossos comentadores analisam os casos.