Dois às 10 - Bruno Savate revela estratégia que o levou à vitória

Há 1h e 11min

No «Dois às 10», Bruno Savate, vencedor do «Big Brother - Desafio Final» afirma que a sua melhor arma foi a ironia e revela uma estratégia de jogo que deixou Cláudio Ramos de boca aberta. Bruno Savate revela o momento mais difícil que viveu dentro da casa e afirma que pensou abandonar o programa. O vencedor do Desafio Final recorda momento de tensão com o concorrente Miguel Vicente e fala do seu relacionamento com Noélia e afirma que a concorrente e amiga merecia um melhor lugar na final. Cláudio Ramos anuncia novidade e revela que Bruno Savate se vai juntar a Francisco Monteiro e Maria Botelho Moniz para uma decisão importante para o jogo «Big Brother 2024».

Na «Atualidade», a repórter Carolina Resende Matos faz o enquadramento do caso de homicida que esfaqueou o namorado até à morte, deixou o corpo na banheira e foi comprar sacos do lixo onde colocou os membros do corpo mutilado. Conhecemos a história de Mário José Grilo que explica de que forma ficou dependente e Filipa conta, de forma emocionada, como está a lidar com a doença do marido e sublinha o medo de perder o filho. mário foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e no espaço de seis meses ficou dependente. Partilhamos entrevista com Guadalupe Anjos, vítima de violência doméstica, que relatou episódio de espancamento que a deixou inconsciente. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que tentou queimar a mulher à frente do filho. Partilhamos entrevista com homem que agarrou o agressor. Os nossos comentadores analisam os casos.