Dois às 10 - Buba Espinho revela em exclusivo novo tema musical

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Mafalda Castro, começamos a manha com o estilista o estilista Gio Rodrigues a partilhar algumas sugestões para aqueles que desejam casar-se em estilo, num casamento de sonho. Buba Espinho descreve experiência de cantar para o Papa Francisco e revela em exclusivo o seu novo tema musical. Catarina Aires apresenta o tema «Ao Teu Lado» e conta a sua história de amor com o marido. Na segunda parte, conhecemos os dois campeões mundiais de canoagem e Mafalda Castro entrevista Marcelo Rebelo de Sousa na «Festa do Livro». Lourenço conta-nos como uma simples cirurgia despertou no seu corpo uma doença rara neurológica. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.