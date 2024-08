Dois às 10 - Cancro terminal: Ricardo precisa de ajuda monetária para um tratamento na Alemanha

Hoje às 09:55

Ouvimos o testemunho comovente de Ricardo Faria. Ricardo partilha que tem cancro terminal e que lhe deram seis meses de vida. Se não fizer um tratamento na Alemanha de 280 mil euros não vai sobreviver até ao fim do ano. Ricardo está assustado e não quer deixar o filho sem pai. Ele e a mulher têm esperança que consiga salvar-se com a ajuda de todos e não vão desistir e deixá-lo morrer. Ricardo diz que esta foi uma doença silenciosa. Começou com uma dor no estômago que levou a um tumor e depois a um cancro numa fase muito avançada, pois espalhou-se pelos outros órgãos. Em estúdio, o nosso convidado fala-nos do tratamento que o ajudaria a sobreviver e da página de doações que criou para conseguir custear o mesmo. Ouvimos o testemunho de Daniel Moreira, que aos 25 anos sofreu um AVC. Começamos por assistir a uma reportagem com o Daniel sobre o dia em que teve um AVC. Ouvimos também o testemunho do namorado Diogo, após Daniel perder os sentidos. Daniel explica que a sua vida mudou por completo, com metade do corpo paralisado e sem conseguir falar. Em estúdio, o nosso convidado fala-nos das sequelas com que ficou daquele fatídico dia: «Todo o meu lado direito do corpo ficou afetado». Teresa Cameira explica-nos como fazer duas salsas mexicanas: o guacamole e pico de gallo. Conhecemos duas histórias de amor diferentes onde existe um elemento em comum: México.