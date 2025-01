Dois às 10 - Capa com Cristina Ferreira e João Monteiro é tema de conversa

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz estão reunidos para mais «Conversas de café». Ângelo Rodrigues está internado em coma induzido devido a uma pneumonia. Os comentadores recordam a luta do ator contra uma infeção em 2019.Cláudio Ramos destaca a importância dos médicos realizarem exames abrangentes para determinar a causa exata da doença e garantir uma recuperação completa. Jessica Athayde partilhou a experiência de um aborto espontâneo dias antes do seu casamento com Diogo Amaral. A atriz falou abertamente sobre o impacto emocional do acontecimento e como lidou com a situação durante o período de celebração do casamento. O casal casou em Novembro de 2024. Cláudio Ramos e os comentadores analisaram a capa da última edição da Revista Cristina, protagonizada por Cristina Ferreira e João Monteiro. A fotografia a preto e branco do casal, que se encontra de férias, gerou grande entusiasmo e esgotou rapidamente em vários quiosques do país. Lourenço Ortigão pediu Kelly Bailey em casamento durante uma viagem romântica ao México. O casal, que já tem um filho, Vicente Blue, celebrou o noivado em grande estilo.

Conhecemos a história de Celso Silva que partilhou um comovente testemunho. Tudo começou com um bilhete escrito pela filha de Celso, com apenas 10 anos, que o impediu de cometer um «disparate». O bilhete, encontrado por Celso, continha uma mensagem de amor e perdão, pedindo ao pai que voltasse para casa.