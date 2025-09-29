Dois às 10 - Carina foi expulsa do «Secret Story» e não deixou nada por dizer

Hoje às 09:50

No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam os comentadores Gonçalo Quinaz, Diana Lopes e Adriano Silva Martins para analisar a 3.ª gala do Secret Story 9, marcada por revelações e momentos intensos.

A taróloga Joana Dias também marcou presença para revelar as previsões astrológicas para outubro, signo a signo.

O programa contou ainda com a primeira entrevista televisiva de Carina, a segunda expulsa do reality show, que reviu a sua participação e partilhou emoções após a saída.

Houve ainda espaço para histórias de vida inspiradoras, como a de Eliana e Rodrigo, um casal que, após a alegria da chegada do segundo filho, enfrentou o desafio inesperado de uma malformação.

Entre análises, previsões e testemunhos, a manhã foi marcada por emoção, surpresas e reflexão.