Dois às 10 - Carina foi expulsa do «Secret Story» e não deixou nada por dizer

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Carina foi expulsa do «Secret Story» e não deixou nada por dizer - TVI

No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam os comentadores Gonçalo Quinaz, Diana Lopes e Adriano Silva Martins para analisar a 3.ª gala do Secret Story 9, marcada por revelações e momentos intensos.
A taróloga Joana Dias também marcou presença para revelar as previsões astrológicas para outubro, signo a signo.
O programa contou ainda com a primeira entrevista televisiva de Carina, a segunda expulsa do reality show, que reviu a sua participação e partilhou emoções após a saída.
Houve ainda espaço para histórias de vida inspiradoras, como a de Eliana e Rodrigo, um casal que, após a alegria da chegada do segundo filho, enfrentou o desafio inesperado de uma malformação.
Entre análises, previsões e testemunhos, a manhã foi marcada por emoção, surpresas e reflexão.

