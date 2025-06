Dois às 10 - Carina Frias faz o balanço da sua participação no «Big Brother»

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz fizeram o balanço de mais uma gala do «Big Brother», que levou à expulsão de Carina Frias. A ex-concorrente foi também nossa convidada para a primeira entrevista após a expulsão e esclareceu o desentendimento com Luís Gonçalves.

Recebemos, ainda, o jornalista Pedro Benevides, que nos falou da nova rubrica do Jornal Nacional.

Terminámos, como sempre, a comentar a Atualidade do país, com os crimes que aconteceram nas últimas horas.