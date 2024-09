Dois às 10 - Carla foi ao «Você na TV» quando tinha 13 anos e estava grávida. Veja como está 18 anos depois

Hoje às 09:55

Carla foi mãe, pela primeira vez, aos 14 anos. Há data, foi convidada do programa «Você na TV». Passaram quase 18 ano, Carla foi mãe novamente e tem duas meninas totalmente dependentes, apesar das dificuldades Carla garante que não mudava nada na sua história.

Conhecemos o percurso de Rita Magro, Rita conta que foi a grande vencedora do prémio de melhor Jovem Chef da Michelin este ano. Em pequena, não ligava nada à cozinha, mas adorava comer e lembra-se das saladas de tomate que comia em casa dos avós. Hoje é a chef do restaurante Blind no Porto, em que os clientes não sabem o que vão comer. Cláudio Ramos é posto à prova numa degustação às cegas.

Conhecemos o chef Rafael Almeida, Rafael conta algumas das maiores dificuldades de ser chef de cozinha: a pressão e as horas de trabalho. Começou a cozinhar aos sete anos e aos 15 arriscou e foi viver sozinho para Viana do Castelo para estudar cozinha. Hoje, com 18 anos, já é um chef de luxo que serve várias celebridades.

Conhecemos o Chef Luís Gaspar, considerado em 2023 o chef do futuro, pela Academia Internacional de Gastronomia. Cristina Ferreira elogia prato do Chef.

Recebemos os ex-concorrentes do «Dilema» Diana Lucas e Nelson Lisboa para um balanço da participação no reality show.