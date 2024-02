Dois às 10 - Carlos Sousa fala da sua expulsão do «Big Brother – Desafio Final»

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã a comentar a mais recente Gala do «Big Brother - Desafio Final». Recebemos também Tiago Carreira o concorrente do «Dança com as Estrelas» que este fim-de-semana abandonou o programa. Palmira Heleno comemora com a sua família e com os apresentadores os seus 102 anos. Na segunda parte, Carlos Sousa fala da sua expulsão do «Big Brother - Desafio Final» e das suas partilhas numa plataforma de conteúdos para adultos. Ficamos ainda a conhecer a história de Vânia que viu o seu filho nascer sem vida, e passado meio ano ainda não sabe as razões desta tragédia. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» abordam os mais recentes crimes que marcam as notícias.