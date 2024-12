Dois às 10 - Carlos Sousa surpreende Cristina Ferreira com presente para João Monteiro

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Carlos Sousa, o ex-concorrente do «Secret Story» que tem feito sucesso com fotos e vídeos ousados. Carlos revela o seu novo projeto e surpreende Cristina Ferreira com oferta para o seu namorado, João Monteiro.

Susana Dias Ramos partilha dicas sobre como passar o Natal em família sem conflitos.

Os apresentadores ficam a conhecer a emocionante história de Teresa que perdeu o único filho há 23 anos, num acidente de viação. O marido faleceu após dois anos a morte do filho e Teresa sentiu-se completamente sozinha, apesar do grande apoio da família e amigos.Teresa ainda mantém o quarto e o escritório do filho porque a faz sentir mais perto dele. Confessa que foi a pior dor que sentiu e o tempo não cura essa dor, apenas suaviza.

A advogada Sofia Matos, a psicóloga Vera de Melo e o inspetor Vitor Marques comentam os casos que marcam a atualidade nesta quarta-feira, 18 de dezembro.