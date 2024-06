Dois às 10 - Carolina Nunes revela pormenores da sua relação com João Oliveira

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Carolina Nunes, a concorrente do «Big Brother» expulsa na última gala. A ex-concorrente faz o balanço da sua participação e fala da relação com João Oliveira. Recebemos Cinha Jardim, Luísa Castel- Branco e Zé Lopes para comentarem a última Gala do «Big Brother» e as últimas novidades do programa. Conhecemos a história de Anabela Simões e Sérgio Simões. Anabela explica que adotou os sobrinhos por estarem em risco de irem para uma instituição. O marido refere que os recebeu com muito amor e Liliana explica como foi crescer numa família numerosa. Entretanto, Anabela explica que o Marco tem paralisia cerebral e depende de si para tudo. Liliana partilha que ajuda a tratar do primo, pois a Patrícia emigrou. Diz ainda que fá-lo com gosto.

Damos início à «Atualidade» com o caso de uma mulher atingida mortalmente por bala perdida de caçadeira. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher que tentou matar o marido com cutelo. Os nossos comentadores analisam caso de pai que deixou a fica tetraplégica após disparar contra ela, por ciúmes e o caso de jovem morto em corrida de carros ilegal.