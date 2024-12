Dois às 10 - Carta ameaçadora ao Presidente da República leva a tragédia

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conhecem a história de Valter que tentou acabar com a própria vida e acabou mesmo por morrer depois de dois meses internado, tudo por causa de ter sido acusado de algo que ele garantia não ter feito. Odete começa por contar que o filho Valter recebeu a PJ em casa. Diz que mandaram uma carta em nome dele a ameaçar o presidente da república. A PJ revirou a casa e a partir daí a vida dele virou um inferno.

Os apresentadores conhecem ainda a história de Bruna que viu o seu sonho de ser mãe virar um pesadelo logo no início da gravidez. Ao todo, foram nove meses de tormenta, a viver em pânico, com medo que o bebé nascesse com algum problema de saúde, deficiência ou mesmo morto. Os médicos chegaram a dar a Bruna a hipótese de abortar, mas ela não avançou com a interrupção da gravidez. Bruna relata o pesadelo que viveu durante toda a gravidez, por não saber se o filho ia ter uma síndrome ou doença grave ou até se ia nascer!

Vera de Melo, psicóloga, Vítor Marques, inspetor chefe da PJ, e Sofia Matos, advogada comentam os casos que marcaram a atualidade nesta quarta-feira, 4 de dezembro.