Dois às 10 - Casal de bombeiros ficou gravemente ferido no combate às chamas

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a história de Joana Oliveira e Rafael Tavares, um casal de bombeiros que em setembro de 2024 combateu um incêndio em Oliveira de Azeméis. Três meses depois regressaram ao local que os deixou com marcas no corpo e na alma. Joana e Rafael regressaram ao local do incêndio onde sofreram graves queimaduras e das quais ainda estão a recuperar. O casal recorda o dia do acidente, em que estado ficaram, até porque Joana ainda não se consegue ver ao espelho. Vemos, ainda, fotografias impressionantes das queimaduras em segundo e terceiro grau dos nossos convidados, e de como ambos os corpos ficaram marcados.

No início do programa, contámos com a presença dos nossos comentadores Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz, que fazem o rescaldo da última gala do «Secret Story - Desafio Final».

Recebemos Cláudio Alegre, o 5º concorrente expulso do «Secret Story - Desafio Final». O jogo acabou para este concorrente que teve de abandonar ontem a casa. O ex-concorrente faz um balanço da sua entrada no reality show, e revela o porquê de ter aceite este convite. O convidado revela aquilo do que sentiu mais falta dentro da casa.