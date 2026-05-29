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Dois às 10 - Casal sofreu cinco perdas gestacionais em três anos

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Casal sofreu cinco perdas gestacionais em três anos - TVI

No “Dois às 10” desta manhã, viveu-se um verdadeiro festival de alegria, música e animação.
O programa recebeu Vânia Teixeira, cantora e locutora, para uma conversa especial.
Tomané, o cantor talhante, apresentou o seu novo tema em estúdio.
Houve ainda espaço para conhecer o percurso de Suzy, do salão de cabeleireiro aos palcos.
O cantor Jorge Crispim revelou que a música lhe salvou a vida.
E conhecemos histórias emocionantes, como a de um casal que não desiste de ser pai e mãe após cinco abortos, e a de Maria Inês, que vive com uma doença rara.
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