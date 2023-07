Dois às 10 - «Casamento Marcado»: Paulo dá primeira entrevista após dizer "sim" no altar!

Hoje às 10:05

Recebemos Paulo Teixeira, um dos protagonistas do programa «Casamento Marcado». O nosso convidado faz um balanço da sua participação na experiência. No espaço de tertúlia, Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco comentam os últimos acontecimentos do reality show «Casamento Marcado». Ouvimos o testemunho chocante de Elisabete, que perdeu o filho de apenas oito meses após um acidente de carro. No espaço fa cozinha, Miguel prepara um wrap delicioso.