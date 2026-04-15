Dois às 10 - Catarina e Norberto oficializam namoro

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, Catarina e Norberto, do “Secret Story”, oficializaram a relação. A “Vovó Zuzu”, fenómeno das redes sociais, esteve no programa e partilhou uma receita especial.

Os Los Romeros animaram a manhã com a estreia de um novo tema. Houve ainda espaço para falar sobre menopausa e esclarecer dúvidas. Conhecemos a história de Maria João, uma mulher transexual. E ouvimos o testemunho de Mónica, que nasceu com malformações mas mostra ser capaz de tudo