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Dois às 10 - Catarina e Norberto oficializam namoro

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Catarina e Norberto oficializam namoro - TVI

No “Dois às 10” desta manhã, Catarina e Norberto, do “Secret Story”, oficializaram a relação. A “Vovó Zuzu”, fenómeno das redes sociais, esteve no programa e partilhou uma receita especial.
Os Los Romeros animaram a manhã com a estreia de um novo tema. Houve ainda espaço para falar sobre menopausa e esclarecer dúvidas. Conhecemos a história de Maria João, uma mulher transexual. E ouvimos o testemunho de Mónica, que nasceu com malformações mas mostra ser capaz de tudo

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