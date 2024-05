Dois às 10 - Catarina Miranda dá a primeira entrevista após expulsão

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos a concorrente do «Big Brother», expulsa depois de uma atitude irrefletida. Em conversa com Cristina Ferreira, Catarina Miranda confessou que nunca pensou que iria ser expulsa depois de partir um copo de vidro e os estilhaços atingirem o braço e o olho de Gabriel Sousa. Recebemos Sebastião Bugalho, cabeça de lista da Aliança Democrática às eleições europeias que decorrem a 9 de junho. O nosso convidado conta como recebeu o convite, fala da sua fé, fala sobre ambição e é surpreendido com algumas palavras de apreço. Recebemos a Tia Cátia com dicas e truques para brilhar na cozinha. Cátia Goarmon partilha duas opções de pesto para enriquecer receitas sem glúten.