Dois às 10 - Catarina Miranda é confrontada por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Catarina Miranda fez o balanço da sua participação no «Dilema». Recebemos Tiago Guimarães, o personal trainer desmistificou mitos sobre a perda de peso e a alimentação saudável. Conhecemos a história de Isabel Silva Barros, uma mãe que perdeu o seu único filho num acidente de viação, com apenas 19 anos. No «Dois às 10», damos início à «Atualidade», com o caso de um jovem que agrediu a namorada à chapada e ao ser travado por um homem esfaqueou-o. O repórter Pedro Ramos Bichardo partilha detalhes do caso de um casal de idosos encontrado morto em casa. Os nossos comentadores analisam caso de crianças ameaçadas com vídeo de abusos sexuais para calar crimes.