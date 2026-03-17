Dois às 10 - Catarina Miranda e Francisco Monteiro dizem tudo o que pensam um do outro

No “Dois às 10” desta manhã, ficaram a conhecer-se várias histórias marcantes e temas atuais.

Marco Costa falou sobre como será o seu Dia do Pai. e abordou a separação da mãe da filha. O ator Joaquim Monchique deu uma entrevista depois de ter sofrido um AVC, revelando como tem sido a sua recuperação.

A irmã de Eva comentou as últimas polémicas do “Secret Story”, trazendo novidades do reality show.

Catarina Miranda e Francisco Monteiro estiveram frente a frente, num encontro muito aguardado.

Houve ainda a história da bebé Laura, considerada um milagre, e o testemunho de Cassandra, que aos 22 anos pausou a vida para cuidar dos pais com cancro.