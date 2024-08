Dois às 10 - Catarina Miranda estreia-se na cozinha do «Dois às 10»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Catarina Miranda na cozinha do programa para partilhar as receitas que fazia na casa do «Big Brother». A ex-concorrente esteve à conversa com Cristina Ferreira e revelou como está a ser a experiência no «Somos Portugal». Recebemos Nuno Pardal, Leonor Seixas e Toy os próximos concorrentes da segunda temporada de «Congela». Conhecemos a história do incrível Diogo Marques Peixeiro. Vai fazer um ano que na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra foram colocados, na primeira fase, 338 alunos e um desses alunos é o Diogo. Diogo tem paralisia cerebral mas isso não o impediu de terminar o primeiro ano com uma média de 14 valores, além de fazer questão de participar no máximo de atividades académicas. Recebemos Merche Romero e Zé Lopes os apresentadores de «Bom dia Alegria» o programa das manhã do novo canal da TVI «V+».

No «Dois às 10», partilhamos entrevista com Shesley Souza, marido da mulher que ficou sem assistência hospital durante aborto espontâneo. O repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso de um homem asfixiado até à morte pelo homem que amava. Empresário tenta convencer homem por quem se apaixonou a fugir e acaba morto. O repórter Pedro Ramos Bichardo revela detalhes do caso de um jovem, de 21 anos, que provoca vários incêndios em prédio. Os nossos comentadores analisam caso de assalto violento.