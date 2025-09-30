Dois às 10 - Catarina Miranda regressa à televisão com novidades

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Catarina Miranda, ex-concorrente do Big Brother – Verão, regressou ao programa para mostrar uma nova faceta: deixou a competição de lado e entrou na cozinha, onde preparou uma receita especial e falou da vida fora da casa com Afonso Leitão. O programa deu ainda a conhecer Fábio, um pequeno prodígio do ballet de apenas 11 anos, que já soma cinco dedicados à dança clássica e mostrou como a disciplina e o talento podem abrir portas a um futuro promissor.

Entre os convidados de excelência esteve também Linda Pereira, uma das mulheres mais influentes do mundo na área da comunicação e protocolo, que partilhou a sua visão sobre o poder da palavra e a importância do protocolo em diferentes contextos. Outro momento marcante foi o testemunho de João, cuja vida mudou por completo aos 45 anos, quando sofreu um enfarte, entrou em coma e sobreviveu graças a um coração externo provisório até receber um transplante que lhe deu uma segunda oportunidade.

Por fim, Ana Filipa, de 25 anos, emocionou ao partilhar uma história de vida marcada pela pobreza, pelo bullying e pela violência do pai. Apesar de ter atravessado momentos de grande dor e até tentativas de pôr termo à vida, mostrou a força e a coragem com que se reergueu, tornando-se um exemplo de superação e inspiração.