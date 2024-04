Dois às 10 - Catarina Ribeiro desconfia que foi manipulada e aponta o dedo a concorrente

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Catarina Ribeiro, a segunda concorrente expulsa do «Big Brother 2024». A ex-concorrente explica o motivo que levou à expulsão. Recordamos algumas das discussões e momentos polémicos de Catarina Ribeiro no «Big Brother 2024». A ex-concorrente justifica alguns momentos e afirma que não sabe se estaria a ser manipulada por Catarina Miranda e aponta o dedo a Catarina Sampaio.

Conhecemos a história do Príncipe Rafael. Partilhamos o testemunho de um pai, Roberto, que se sente destruído por ver o filho doente desde que nasceu. Aos 20 meses de vida, Rafael tem vários problemas de saúde, provocados por insuficiência cardíaca e covid. Roberto sente-se culpado por ter insistido com a mulher para terem um segundo filho, na altura da pandemia. Roberto diz que Rafael foi desejado e a mãe diz que nasceu com uma patologia grave. Apanhou covid e teve de fazer uma cirurgia de urgência que correu bem. Rafael ficou bem e era um menino que se equilibrava, tinha estímulos, teve progressos. Depois da cirurgia principal aguardada à patologia cardíaca Rafael teve um retrocesso. Ficou sem estímulos, sem conseguir controlar o olhar, sem equilíbrio.

Na «Atualidade», a repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem que atacou a irmã com uma foice, por causa de terreno, e põe termo à vida em linha de comboio. O homem, de 78 anos, dizia que a irmã o enganava e que o terreno era dele. A mulher, de 85 anos, foi salva por vizinhos. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que marcou um encontro sexual e acabou espancado e roubado. partilhamos entrevista com vizinha e testemunha. Os nossos comentadores analisam caso de um homem com vírus HIV violou menor sem proteção, durante três anos. Os nossos comentadores analisam caso de um homem obrigado a pagar a pensão de alimentos ao filho, de 22 anos, que não lhe fala.