Dois às 10 - Catarina Sampaio acusa concorrente de fazer jogo psicológico

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Catarina Sampaio afirma que o concorrente do «Big Brother 2024» gosta dela e revela que o sentimento não é recíproco. Catarina faz um balanço da sua participação no reality show e conta que o que mais custou no desafio foi estar longe do filho. Catarina acusa Catarina Miranda de fazer muito jogo psicológico. Conhecemos uma família desesperada. Daniela e Carlos são um casal feliz com quatro filhos. Mas vivem, atualmente, o maior pesadelo de sempre, pois estão na iminência de poderem ficar sem casa. Carlos explica que foram fiadores de uns amigos, estes não pagaram, ele ficou com o ordenado penhorado e o tribunal decidiu penhorar a casa de Carlos e Daniela. O casal fala das dificuldades que sentiram em ter pouco dinheiro.

Na «Atualidade», partilhamos entrevista com irmão de homem morto à facada pela companheira porque lhe recusou um cigarro. O repórter Bruno Caetano entrevista vítima de tentativa de homicídio da mulher. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma idosa encontrada inanimada após espancamento. Partilhamos entrevista com irmã da vítima. Os nossos comentadores analisam os casos.