Dois às 10 - Catarina Sampaio e Nelson Fernandes confirmam romance

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», os ex-concorrentes do «Big Brother» Catarina Sampaio e Nelson Fernandes revelam que já houve beijo. Conhecemos a história do padre Nelson Fernandes. Como é que um Padre consegue lidar com o luto? Nelson perdeu o pai há sete meses e durante sete meses, Manuel lutou pela vida. O nosso convidado assistiu à degradação do pai sem nada poder fazer. Estava presente quando Manuel morreu. E, apesar de acreditar na vida para além da morte, Nelson sofre com saudades do pai. Conhecemos a história de Eduarda Sousa. Eduarda é mãe do pequeno Dinis, uma criança de cinco anos, com uma paralisia cerebral grave, que foi provocada no parto. Quando Dinis nasceu, os médicos disseram a Eduarda que não tinham esperança que ele sobrevivesse. Dinis sobreviveu, mas tem muitas limitações. Recebemos em estúdio Eduarda e Dinis.

Damos início à «Atualidade» com o caso de um ciclista atacado à facada no trânsito. Partilhamos entrevista a mulher agredida por jovem militar quando entrava em casa, de noite. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma idosa que se encontra desaparecida, em Aguiar da Beira. A advogada Suzana Garcia comenta caso de violação e dá como exemplo caso público de violação. Os nossos comentadores analisam os casos.