Dois às 10 - Catarina Siqueira descobre o sexo do segundo filho em direto

Hoje às 09:50

No programa «Dois às 10» de 19 de junho de 2025, Cristina Ferreira conduziu uma emissão marcada por momentos emocionantes e temas variados. A manhã começou com as habituais “Conversas de Café”, onde se comentaram as últimas novidades do mundo dos famosos.

Seguiu-se uma atuação musical do grupo «Vizinhos», que interpretou o tema de sucesso «Pôr do Sol».

Um dos momentos altos foi a revelação do sexo do bebé da atriz Catarina Siqueira, que descobriu em direto se o seu segundo filho é um menino ou uma menina.

Na segunda parte, o convidado foi Filipe Sousa, o primeiro deputado eleito pelo partido Juntos Pelo Povo. O público conheceu melhor o lado pessoal e profissional do político madeirense, com destaque para a sua ligação à música, à família e à sua origem humilde.

A segunda parte trouxe ainda a história de Mariana Lopes, uma enfermeira diagnosticada com uma doença pulmonar rara e incurável, que vive atualmente com oxigénio 24 horas por dia. O seu testemunho sensibilizou os espectadores, abordando as dificuldades de viver com uma condição tão limitativa e o impacto que teve nos seus sonhos profissionais.

Por fim, na terceira parte, comentaram-se as últimas notícias da atualidade, incluindo o vídeo viral em que o Secretário Geral da Madeira deixa escapar algo grave durante um debate, o chocante caso de maus-tratos infantis, em que uma madrasta alegadamente esfregava cuecas sujas no rosto da enteada, e ainda o despejo de um lar de idosos por falta de condições, um caso que gerou forte comoção pública.