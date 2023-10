Dois às 10 - Cátia Basílio apresenta o filho Santiago

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Idevor Mendonça e Maria Botelho Moniz, recebemos Patrícia Cardoso, Inês Oneto e Diana Herzog que falam da nova peça de teatro «Vale Night» em que juntas abordam a pressão e solidão que a mulher sofre ao ser mãe. Mariana Couto, imunoalergologista, esclarece tudo sobre alergias e intolerâncias alimentares de bebés. Cátia Basílio, do «Big Brother», regressa ao programa para nos apresentar o pequeno Santiago, o seu primeiro filho. Na segunda parte, Francisco Moura conta a história que marcou a sua vida, após ficar com 72% do corpo queimado numa explosão numa fábrica. Luciana Mendes conta-nos como constantemente é alvo de preconceito, após vencer um tumor raro que lhe deformou a cara. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.