Dois às 10 - Cátia perdeu o primeiro filho no dia do seu 22º aniversário

Ontem às 09:50

O «Dois às 10» desta sexta-feira, dia 21 de novembro, foi apresentado a solo por Cláudio Ramos e assinalou o Dia Mundial da Televisão com um discurso emocionante do apresentador sobre a importância do meio.

O programa recebeu Lara e Márcia, bolseiras da Associação Sara Carreira, que partilharam os seus sonhos de trabalhar na área da televisão. No consultório médico, o Dr. Miguel Almeida abordou a inesperada relação entre a saúde oral e os AVCs.

Um dos momentos mais emotivos foi o testemunho de Cátia, que no dia em que celebra 23 anos, recorda a perda trágica do filho Lorenzo há um ano, revelando a dor de ter de passar por um parto para se despedir do bebé, ao mesmo tempo que aguarda a chegada do seu novo filho, Benjamim.

O programa contou ainda com a música de Rebeca e a análise acesa do painel de comentadores sobre as polémicas do Secret Story.

O programa terminou com o debate da Atualidade, que analisou o caso do homicídio em Tomar por disputa de terrenos.