Dois às 10 - Celebramos o aniversário do juiz Hélder Fráguas

Hoje às 09:50

O Dois às 10 foi em parte dedicado aos animais, que foram os grandes protagonistas da manhã. O programa mostrou histórias fora do comum, como um casal que acolheu uma égua dentro de casa e Inês, que vive com o namorado e dez cabras. Houve ainda espaço para conhecer um coelho que vai à praia, faz campismo e passeia de trela. Em estúdio, foram deixadas dicas essenciais sobre como agir em situações de emergência com animais de estimação.

A emissão contou também com a celebração do aniversário do juiz Hélder Fráguas.

A manhã terminou com o relato emotivo de uma família cuja vida mudou após um grave acidente de mota.