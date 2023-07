Dois às 10 - Chá de revelação de Maria Botelho Moniz, descubra o sexo do bebé!

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com uma receita de bombons gelados e a Maria recebe vários presentes de espetadoras para o seu bebé. Terminamos a primeira parte com música de Miguel Azevedo. Na segunda parte a apresentadora revela finalmente o sexo do bebé e fala dos nomes para a criança. Em seguida ficamos a conhecer a história de Rui Campos que viveu 20 anos a consumir drogas. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.